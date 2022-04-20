南韓演歌女神洪真英，前年(2020)遭人踢爆抄襲論文，重複率高達7成，母校朝鮮大學調查後，判定證實抄襲，學位遭到撤銷，形象嚴重受挫，事後她公開道歉、暫別演藝圈，沉寂一年半後，直到本月6日才復出新單曲，引發議論，洪真英近日現身韓媒專訪，在鏡頭前談到昔日低潮心情也數度落淚。

洪真英被爆出論文抄襲後，起初堅稱沒有此事，經過母校調查發現重複率高達70%，認定就是抄襲，讓她出面表示會歸還碩、博兩個學位，接著發表親筆道歉信，解釋起初說謊是怕會就此失去音樂舞台，只好將錯誤合理化，之後手上演藝工作皆喊停，消失的一年半間，毫無她的消息，直到6日公開《Viva La Vida》一曲，才重新出現在大眾眼前。

洪真英聊起論文抄襲事件紅了眼眶。(圖／ 뉴스1 연예TV Youtube)

近日洪真英接受韓媒採訪，她承認一開始會否認說謊，是擔心不能再在舞台露面，也擔心會失去一路愛著她的人，如今坦言爭議爆發後的第一時間，就該承認犯下的錯誤，更透露消失那段期間，數次輾轉難眠，導致精神狀態不太穩定，甚至用「下雨」來形容自己無助孤獨的心情。

一談到當時的壓力，她忍不住在鏡頭前留下淚水，透露身為一個藝人在事件爆發，需要孤獨處理負面心情，如果她在公司表現出不安或疲憊，會讓員工有不好的感受，因此就算要哭還是得躲在房內，之後的她想抱著慢慢走下去的信念，重新在舞台上發光發熱。