【旅遊經 洪書瑱報導】

由於此時正值梅子盛產的季節民眾可藉盛產之際，把握漬造梅酒、脆梅等梅子美食的時機，但對許多沒有體驗過的台北都市民眾而言，除了備材、備料、製程沒有經驗外，往往因此苦無法下定決心「動手」，為了讓北市朋友可以吃到當季的生鮮美味，感受一場玩樂「梅」美，執行單位台北市農會邀請梅子等頗富盛名南投縣農會，於4月23-24日帶領轄區小農們北上至臺北花博農民市集參與農特產品展售會，民眾可藉時購買南投縣特產外，還有機會來一場感受脆梅示範教學等體驗！

南投縣茶葉總產量是臺灣之冠

梅子是南投縣的重要「綠金」

南投縣茶葉面積佔臺灣55%，總産量是臺灣之冠，茶葉品質更具特色；臺灣盛產的青梅在南投有「信義、水里、國姓」三大產區，更有「梅子故鄉」之稱。

現在民眾不用專程跑到產地，在活動現場就可以進行一場DIY，由於青梅適合製作脆梅，特別於展售會期間傳授消費者製作脆梅技法，憑當日市集消費收據滿200元即可至舞台報名，參與「脆梅製作DIY示範」及「梅嚐過的水果沙拉DIY示範」活動。每場次限額30名，想學習如何在家製作脆梅，並把美味的脆梅與家人朋友分享的民眾，千萬別錯過舞台區的示範教學活動。另外，還有南投的精選農特產品、小農生產的優鮮農作！

臺北花博農民市集於每週六日上午十點至下午六點營業

臺北花博農民市集位於臺北市中山區玉門街 1 號，捷運淡水信義線圓山捷運站 1 號出口，相關訊息可至「台北花博農民市集」Facebook粉絲專頁，或至臺北花博農民市集官網官網)查詢。提醒民眾，臺北花博農民市集營業時間為每週六、日早上10：00至晚上18：00！

圖片：臺北市農會提供