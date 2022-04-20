呂玉玲表態選桃園市長 在地強棒魯明哲：給予最深祝福 10:562022/04/20 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委魯明哲。（資料照/劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委呂玉玲今天開記者會宣布爭取國民黨桃園市長提名，被視為國民黨參選強棒之一的另一名國民黨桃園立委魯明哲，對此則回應，給予呂玉玲最深的祝福。 魯明哲表示，身爲立院的好同事、好同志，他給予呂玉玲最深的祝福，同時也相信中央黨部最後一定會提名最強、最能獲桃園選民認同的市長候選人。 宣布參選 呂玉玲：接受批評指教爭取黨提名 黃健庭：朱完全沒想2024 侯要選會支持 #呂玉玲 #魯明哲 #國民黨 #桃園 #桃園市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園自強活動不停辦 民代批疫情破口 04:102022/04/19 地方新聞 2022誰來做老大》嘉義縣長 嘉義縣長布局 朱立倫：與在野力量合作 04:102022/04/20 政治要聞 桃園分局淪陷 已16人確診 染疫人數恐再增加 09:572022/04/19 生活 呂玉玲今宣布選桃園 藍撇內定說 04:102022/04/20 政治要聞 盛弘加速打造智慧醫療城 桃園新院區下半年開幕 17:532022/04/19 財經 桃園市長民調暫時落後 呂玉玲吐4字真心話 10:542022/04/20 政治 呂玉玲選桃園市長對戰羅智強 民眾黨在地人士這樣看 17:352022/04/19 政治 桃園明恐破200例！ 桃園分局疫情爆炸 確診增至20人 15:252022/04/19 生活 陳時中別想選了 04:102022/04/20 時論廣場 兒童疫苗政策挨轟 綠營批藍營「沒有道德的政治操作」 12:382022/04/19 政治 國民黨新北議員初選民調5月2日開跑 念錯字不計算 10:262022/04/19 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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