國民黨立委呂玉玲今天開記者會宣布爭取國民黨桃園市長提名，被視為國民黨參選強棒之一的另一名國民黨桃園立委魯明哲，對此則回應，給予呂玉玲最深的祝福。

魯明哲表示，身爲立院的好同事、好同志，他給予呂玉玲最深的祝福，同時也相信中央黨部最後一定會提名最強、最能獲桃園選民認同的市長候選人。