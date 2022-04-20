2022年台股是否能維持牛市，繼續上攻？國泰金控20日公布4月最新調查，有46.5％受訪者認為影響今年台股最主要的原因，是全球財政與貨幣政策寬鬆程度，也就是各國央行升息腳步、幅度及收回市場資金的速度，最能影響台股的未來，第二才是看美國股市走向，這部分有20.4％的受訪者選擇，第三才是看基本面，即台灣經濟成長率與企業獲利，占16.1％，第四看兩岸關係穩定度，占11.5％。

至於影響2022年台灣經濟的主要潛在風險，受訪民眾主要認為有三大方面，第一是高通膨可能壓抑全球需求，選此因素者占27.7％，第二是新冠肺炎疫情再次惡化，占22.1％，第三是俄烏戰爭造成金融動盪，占20.9％；選全球央行加速升息及收緊貨幣政策者，則有13.4％，排名第四；第五是供應鏈短缺導致缺貨影響需求，是13.3％，排第五大因素，選美中關係緊張者僅2.6％。

再者是台灣央行在3月17日升息後，有32％的民眾表示自己房貸、租金支出會大增，排擠生活支出；雖有房貸或租金，但覺得影響不大的有14％，覺得增加幅度小，影響小的有16.7％，沒有房貸或租金的則占26.8％，即升息1碼覺得生活有影響者約32％。