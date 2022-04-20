警方依法將一干人等移送。（警方提供）

新北市蘆洲警分局德音所本周一（18日）破獲一起毒品案件，起因疑似犯嫌吸毒後造成幻覺，稱友人遭神魔附身，將其強押至寺廟驅邪，後因雙方在寺廟爭執引起民眾注意而報案，警方到場後除查獲卡西酮、K他命、毒品咖啡包等7包毒品外，還發現其中一名女性嫌犯為妨害自由通緝犯，全案依毒品罪嫌移送，另將該女子押解歸案。

警方表示，18日凌晨4時許，民眾報案指稱，在五股區登林路靠近高速公路上的1處寺廟有爭吵情形，警方獲報後到場查看，不料當時在一旁自小客車上的黃女及曾女看見警方竟駕車逃逸，員警迅速反應並展開追捕，最後在距離400公尺處的登林路與成泰路口，趁紅燈時將車攔下，警方不但查出車上的曾女是台北地檢發布的妨害自由通緝犯，更在兩人身上查獲卡西酮、K他命、毒品咖啡包等毒品，當場將兩人逮捕，並連同在寺廟的相關人等一同帶回偵訊。

在寺廟的黃男及張男向警方供稱，他們是廖男的朋友，5人共乘一輛自小客車前往寺廟，乃因發現他疑似被神魔附身，於是將他帶到寺廟，希望透過神明的力量幫朋友驅邪。而廖男本身則是表示，當時自己精神狀況不佳，不清楚發生何事。

警方訊後依妨害自由通緝、違反毒品危害防制條移送台北地檢署及新北地檢署偵辦，並持續追溯其毒品來源。警方呼籲，吸食毒品不僅觸法，更可能產生幻覺等作用，害人又害已，請民眾要勇敢拒絕毒品，切勿以身試法。