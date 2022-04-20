台灣將於2025年邁入超高齡化社會，隨著年紀增長及老化相關的疾病，導致咀嚼吞嚥障礙的盛行率逐年遞增，為了顧及病人的營養及擔心吸入性肺炎等問題，導致台灣採用鼻胃管灌食之人數比率高於許多國家，小港醫院有感於病患生活品質及尊嚴因此受到影響之苦，2016年開始陸續派30多位跨團隊成員至日本多家醫院及大學學習咀嚼吞嚥機能重建的治療方法及個案照護技巧，自2018年創立全台首座「咀嚼吞嚥機能重建中心」後，以多職種合作方式長期致力於個案的照顧，發展各項治療流程，嘗試各種產品的研發與教育訓練的推廣及對政策的的建言，四處奔波努力，歷經4年的努力，讓許多的個案重拾由口進食的樂趣，也將咀嚼吞嚥機能的治療工作，提早到預防階段，進入社區主動篩檢，成果獲得肯定，榮獲2021年國家生技醫療品質獎-『邁向無管人生典範醫院』銀獎。

「即使病人僅有部分由口進食的潛能我們也不放棄」，這句話是小港醫院「咀嚼吞嚥機能重建中心」團隊成員共同努力的目標，團隊更秉持「I-CARE」的核心理念，積極協助病人移除鼻胃管，改善生活品質。另外郭昭宏院長與馮明珠執行長分別受邀擔任厚生基金會推動「無管人生」之主任委員及委員，與各地方專家共同擬訂公務訴求，以喚起社會與政府單位的關注，近日更順利推動健保署醫療服務「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」診療項目，鼓勵醫療團隊積極協助病人安全的移除鼻胃管，恢復正常生活機能，重拾由口進食之喜悅。(記者 賴奕熏報導)