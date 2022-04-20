昨日本土確診個案再創新高、超過1500例，指揮中心指揮官陳時中昨(19)日宣布，全台各縣市1週內啟動居家照護，今(20)起調整居家檢疫對象採檢措施，居家隔離對象或居家檢疫對象，調整為檢疫期滿當日執行1次快篩，形同要全民與病毒共存。

指揮中心拍板全面啟動居家照護，目前全台包括6都新北市、台北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，以及宜蘭縣、花蓮縣、基隆市、新竹縣等10縣市已經啟動輕症及無症狀居家。

由於本土新冠疫情加劇，居家隔離人數逾3萬人，指揮中心建置多元遠距醫療方案，醫師看診開立處方箋後，藥師調劑諮詢後送藥到府。對此，藥師公會全聯會與全國25縣市藥師公會緊急召開應變會議，將全力配合指揮中心政策及防疫工作。

藥師送藥到府服務已實施多年，過去配合藥事照護，保障許多民眾的用藥安全，目前已進一步調查藥局藥師意願，來擴大執行確診個案居家照護期間之送藥，將配合醫院端視訊診療開立處方箋，透過藥局端窗口結合電子處方，完成調劑後由藥師親送至民眾家門口，並利用手機電話通知領藥，並指示相關用藥衛教，以順利完成給藥。

理事長黃金舜表示，這次送藥到府服務，採自願性質，非強制各社區藥局參與，藥師公會將盡全力確保送藥到宅量能充足，執行送藥到府工作必須由藥師親自送藥，全國各縣市合計超過1800家社區藥局加入地圖提供服務。

藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒建議一般民眾，可以在家中準備6項常備藥用品，加上體溫計、血氧計，因應接下來的全面啟動居家照護。