光寶科(2301)第1季每股盈餘為0.92元，大陸華東地區封城停工對光寶科營運影響有限，光寶科總經理邱森彬表示，第2季合併營收可望季增兩位數，光寶科法說會後，兩家美系外資、日系及亞系外資出具最新報告多持平看待光寶科，光寶科盤中股價走跌。

儘管光寶科第1季營業淨利29.81億元，年增42%，營業淨利率7.2%，年增1.6個百分點，同創歷年同期新高，但因認列持有VIZIO財務性投資評價損失10億元，單季稅後盈餘為21.04億元，相較去年同期認列VIZIO投資評價利潤26億元，致使年減51%，單季每股盈餘為0.92元。

華東地區及華南地區自3月中後陸續封城停工，儘管上海及昆山已陸續復工，但因不少廠商停工時間長達19天，且部分廠商仍在向當地政府申請復工程序中，對當地產業鏈造成影響，雖然光寶科在第1季或第2季不同廠區不同產品線也有些不同程度的影響，整體來看，封城停工對營運影響有限。

邱森彬表示，華東地區封城停工對公司完全沒影響，只要時間不拖長，第2季營運可望維持成長趨勢，尤其是雲端部分，第1季雲端產品成長近30%，第2季可望維持，預估第2季合併營收可望季增兩位數。

光寶科法說會後，兩家美系外資、日系及亞系外資出具最新報告，其中1家美系外資最新報告將光寶科2022年到2024年獲利下調1%到4%，以反應第1季業績，但看好光電半導體/汽車業務推升光寶科長期利潤率提升，重申「買進」評等，並保留目標價77元；亞系外資最新報告將光寶科2022年/2023年每股盈餘調整為-2%/2%，維持光寶科「優於大盤表現」評等，目標價75元；另一家美系外資則給予光寶科「觀望」評等，目標價62元，而日系外資給予「中立」評等，目標價77.8元。