數名知情人士今天透露，預料美國總統拜登近日將再宣布一項對烏克蘭的軍援計畫，規模大概相當於上週公布的8億美元方案。

這個消息最早由美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導。一名不具名美國官員說，政府還在擬定新計畫的細節。

路透社報導，拜登政府上週宣布提供烏克蘭8億美元的額外軍援，包括火砲系統、砲彈、裝甲運兵車和無人駕駛海防艇，其中納入新型重裝備，擴大了美國軍援烏克蘭的設備種類。

若美國可能於本週宣布的新計畫規模一如預期，自俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭以來，美國軍援烏克蘭的金額將突破30億美元。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，邀請拜登造訪烏國首都基輔。拜登今天說，他不知道是否會成行。

記者在新罕布什爾州一場活動上詢問拜登是否會前往基輔，他說：「答案是，我不知道。」

白宮已表示，拜登不太可能去基輔，但政府正考慮是否派遣高階官員與澤倫斯基會面，在俄軍於烏克蘭東部大肆攻擊的同時，表達對烏克蘭的支持。

消息人士曾提到幾名可能人選，例如國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）或國務卿布林肯（Antony Blinken）；至於拜登和副總統賀錦麗，在安全疑慮下不太可能親自前往。

俄烏戰事開打後，英國首相強生（Boris Johnson）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）等西方世界領袖都相繼前往烏克蘭表達支持之意。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1110420