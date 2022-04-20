網飛（Netflix）表示，烏克蘭戰爭以及市場競爭加劇，使得上季訂戶流失20萬，為十多年來首見訂戶數萎縮，網飛並預料，本季訂戶將擴大流失200萬，顯示這家在疫情期間業績暢旺的影片串流巨擘，如今前途黯淡。

網飛指出，該公司原本估計上季新增訂戶250萬，未料結果是萎縮20萬，其中俄羅斯向烏克蘭發動戰爭導致流失70萬訂戶。

受此打擊，網飛19日（周二）盤後股價崩跌26％，市值大約蒸發400億美元。自今年1月網飛警告未來訂戶成長走疲以來，該公司股價已腰斬近半。