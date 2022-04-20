網飛（Netflix）表示，烏克蘭戰爭以及市場競爭加劇，使得上季訂戶流失20萬，為十多年來首見訂戶數萎縮，網飛並預料，本季訂戶將擴大流失200萬，顯示這家在疫情期間業績暢旺的影片串流巨擘，如今前途黯淡。
網飛指出，該公司原本估計上季新增訂戶250萬，未料結果是萎縮20萬，其中俄羅斯向烏克蘭發動戰爭導致流失70萬訂戶。
受此打擊，網飛19日（周二）盤後股價崩跌26％，市值大約蒸發400億美元。自今年1月網飛警告未來訂戶成長走疲以來，該公司股價已腰斬近半。
網飛（Netflix）表示，烏克蘭戰爭以及市場競爭加劇，使得上季訂戶流失20萬，為十多年來首見訂戶數萎縮，網飛並預料，本季訂戶將擴大流失200萬，顯示這家在疫情期間業績暢旺的影片串流巨擘，如今前途黯淡。
網飛指出，該公司原本估計上季新增訂戶250萬，未料結果是萎縮20萬，其中俄羅斯向烏克蘭發動戰爭導致流失70萬訂戶。
受此打擊，網飛19日（周二）盤後股價崩跌26％，市值大約蒸發400億美元。自今年1月網飛警告未來訂戶成長走疲以來，該公司股價已腰斬近半。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。