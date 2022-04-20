防疫補助金分兩種，符合申請資格每日可拿1,000元！衛福部1957福利諮詢專線提醒，不論是申請防疫補償金或照顧者補償，都要收到衛生局或是衛生所開立的居家隔離通知書。

衛福部1957福利諮詢專線發文指出，如果僅是學校通知預防性停課，孩子沒有跟確診者接觸，是不會收到居家隔離通知書，因此就無法申請補償金。同時也提醒欲申請的民眾，因為目前諮詢專線電話量遽增，撥打進線恐久候，建議先瀏覽粉絲專頁整理的防疫補償金懶人包。

衛福部1957福利諮詢專線表示，本人被匡列隔離的防疫補償需要符合3資格：

1.接獲衛生主管機關開立居家隔離/集中隔離通知書

2.隔離期間未領有薪水（原本就沒有工作也可以）

3.未違反隔離規定，如：沒有擅自外出

而照顧者防疫補償亦需符合4資格：

1.照顧「生活無法自理之受匡列隔離對象」

2.受照顧者接受居家隔離通知書

3.受照顧者未違反隔離規定

4.照顧者需原有工作，為照顧而向公司請假（無薪假）或自營作業無法工作

衛福部1957福利諮詢專線指出，在受隔離檢疫結束日起算2年內皆可透過線上申請或是臨櫃受理。而被匡列者的防疫補助金沒有年齡限制，只要符合上述規定的學生也可以申請。

其中「生活無法自理的受照顧對象」包含：

1.國小學童或是未滿12歲兒童

2.接受社區照顧服務或個人助理服務的身心障礙者

3.經長照需要等級評估，失能等級為第2~8級

4.就讀國高中等或五年制專科學校前三年級的身心障礙者

5.經神經科或精神科醫生出具為失智症的診斷證明書

6.聘僱外籍家庭看護工確診或其他因素不能提供服務，需由家屬照顧者

衛福部1957福利諮詢專線提醒，家長如果是請特休假在家照顧有收到居隔通知的孩子，是無法申請補償金的，只要有領薪水，不是是病假半薪還是全薪都無法申請防疫補償。

線上申請防疫補償：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/

衛福部防疫補償金申請資格：https://covid19.mohw.gov.tw/ch/cp-5188-61209-205.html