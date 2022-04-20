八點檔本土劇《一家團圓》日前為了防止新冠疫情延燒，劇組每日都得進行快篩檢測才能拍攝，不料還是出現服裝師確診的消息，就連女主角李燕以及扮演李燕妹妹的張郁婕，也感染新冠肺炎緊急隔離，只有男主角陳冠霖PCR為陰性在家中隔離。不少人也開始擔心疫情是否波及劇中年紀最大的83歲資深演員陳淑芳，她近日的行程及健康狀況也因此曝光。

根據《自由時報》報導，陳淑芳在答應《一家團圓》演出前已接下電影，並在3月至5月的這段期間向《一家團圓》劇組請假拍攝電影，沒想到4月就爆出劇組人員及演員確診的消息。而這幾天她剛好在高雄的山上拍戲，因此沒有即時收到劇組確診的消息，直到回台北才得知劇組有人染疫，趕緊傳訊息關心、表示心疼，也向大家報平安。

據了解，陳淑芳雖在《一家團圓》中飾演女主角李燕的阿嬤，有她看著孫女出嫁的橋段，但當時她因趕拍電影加上有朋友疑似確診，因此當時她以「阿嬤朋友確診，需要自主管理」為由向劇組請假缺席拍攝。沒想到不久後就傳出劇組有人確診的消息，讓她感到十分巧合，不過陳淑芳也強調「大家一條心」，除了一同努力抗疫外，待電影拍攝行程結束後，她也會回到《一家團圓》的劇組中繼續完成缺席的部份，希望能讓戲劇如期播出。

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