新北確診、居家隔離、居家照護人數激增，快篩試劑嚴重不足，中央發下10萬支仍面臨短缺，新北市議會國民黨團今召開記者會，指出快篩劑是與病毒共存的重要戰略物資，呼籲中央提供足夠快篩試劑、盡速讓快篩實名制上路。

新北每天確診數據節節攀升，今居家隔離也達到1萬6700多例，新北市議員江怡臻表示，如同新北市長侯友宜所說，現在只是大浪、海嘯還沒到，職場或學校班級若有人確診，職場或學校就會要求員工與孩子做快篩，但現在民眾跑10間藥局就有8間買不到快篩劑，但這卻是職場與學校要求一定出示的快篩陰性證明。

江怡臻認為，新北市政府雖超前部署採購快篩劑，但因中央徵用及確診、居隔人數大增，以致快篩劑需求大增，中央發給新北的10萬支快篩遠遠不足，應盡快補足新北與全國快篩劑，不要讓民眾疲於奔命跑藥局，且質問中央的快篩劑實名制到何時上路？也請中央給我們一個答案。

議員劉美芳說，新北市人口全國之冠，卻只拿到10萬支快篩，難道新北市民是二等公民嗎？認為中央不應採齊頭式發放，造成相對剝奪感，對新北不公平，同時呼籲衛福部長陳時中專心處理疫情，不要只想著市長選舉。

議員王威元表示，國營事業快篩試劑福利價5支500元，但市價1支卻要300元，不知道政府的超前部署在哪？之前大家瘋搶口罩、酒精、疫苗，現在變搶快篩，中央到底要讓民眾疲於奔命要多久？議員楊春妹則要求蔡政府不要再行政怠惰，應在最短時間內購得輝瑞跟BNT疫苗，讓孩童可以打到疫苗

議員蔣根煌指出，新北與台北、桃園、花蓮一樣都只配發到10萬支快篩，但新北總人口數與確診數，都高過其他高風險縣市，中央分配應要公平，普發快篩劑是政府應要做的事；議員廖先翔則質疑中央配發快篩劑，除專業醫療考量，是否還有其他政治目的，呼籲分配能夠回歸到醫療專業。