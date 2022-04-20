江姓男子4年前在某大學擔任佛學社的指導老師，因此認識就讀該校的女被害人，他利用對方心情低落及與單獨相處的機會，先行徵得她同意後擁抱，還要她陪睡並稱要幫她脫衣服，最高法院駁回檢方上訴，依性騷擾防治法之性騷擾罪將江男判刑6月，可易科罰金確定。

2018年3月1日江男到女女生租屋處協助搬家時，利用擁抱對方時以其身體上半身碰觸她胸部、下體碰觸她腹部性騷擾，他還用雙手捧起她臉頰，並靠近她說話，她往後退並試圖轉身閃躲，江男再以手指著床向她稱「陪師父睡一下！」。

江男利用女大生不及抗拒之際，拉她躺在床上，後來江男又坐在床上，並對站立房門邊之女大生稱「還有10分鐘可以脫光衣服」、「3分鐘也可以」、「還是師父幫你脫」，將她的外套往下拉，女大生立即掙脫，並將衣服拉好，隨後離開並報警處理。

台中地方法院一審依強制猥褻罪將江男判刑2年，但台中高分院二審改認定，江男沒有使用強暴及脅迫方式，變更起訴法條，改依性騷擾防治法之性騷擾罪論處。

二審審酌江男身為被害人之佛學師父，本應行為端正，然卻未能拿捏分際，竟為逞一己私慾罔顧她對其之信任關係加以性騷擾，且犯後猶飾詞卸責，未見認錯悔改，判處有期徒刑6月，可易科罰金，檢方不服提上訴，最高法院駁回定讞。