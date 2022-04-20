上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝20日在疫情防控工作新聞發佈會上表示，這兩天各區根據階段性篩查結果，陸續動態調整疫情防控三梯次的新名單，新劃定封控區1萬6650個、涉及1187.8萬人，比稍早首次劃定減少了400多萬人。另外管控區設有1萬3304個、涉及448萬人，增加人數超過200萬人；防範區2萬8075個，涉及785.6萬人，增加人數超過200萬人。

吳乾渝表示，根據大陸國務院聯防聯控機制相關規定，結合上海實際，按照封控區、管控區、防範區，全市實施分區分級差異化防控。其中封控區必須嚴格落實居家隔離，做好環境消毒、通風等。對因就醫等確需外出人員，須報告社區後，安排專人專車，全程做好個人防護，實行閉環管理。

而管控區實施7天居家健康監測，「人不出社區或單位」，嚴禁聚集、錯峰取物。對因就醫等確需外出的人員，須報告社區。所有出入人員落實查證、驗碼、測溫、登記。

根據澎湃新聞報導，防範區的居民可以在行政區域內適當活動，但要嚴格限制人員聚集，嚴格落實進入室內公共場所預約錯峰、測溫、掃碼、戴口罩等措施。市民應主動減少外出、避免聚集、保持社交距離、做好個人防護。