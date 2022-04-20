消息面：

1.美國商務部周二公布，3月新屋開工數增加0.3%，以年率計為179.3萬戶間，超出市場預期的174.5萬戶。建築許可數增加0.4%，以年率計為187.3萬戶，超出市場預期的182.5萬戶。

2.國際貨幣基金（IMF）發布最新的《世界經濟展望》報告，將2022年和2023年全球經濟成長預測皆下修至3.6%，稱俄羅斯入侵烏克蘭對經濟造成的衝擊將更為深遠，並警告通膨已經成為許多國家「明確且急迫」的危險。這是該機構今年以來第二度調降預測，IMF表示，其經濟預測面臨的不確定性「異常高」。IMF將今年中國和美國經濟增長預測分別下修至4.4%和3.7%。IMF並將今年已開發經濟體和新興市場及開發中經濟體的通膨預測分別上修至5.7%和8.7%。IMF表示，通膨預期失控的風險正在升高，可能導致更加激進的緊縮政策，這將使新興市場經濟體承受更大的壓力。

3.摩根大通表示，一旦歐盟立即全面禁止俄國石油進口，每日的供應缺口可能超過400萬桶，可能將布蘭特期油價格推升到每桶185美元。

4.受美元與美國債息上漲影響，周二國際金價失守1個月高點，紐約期金收跌1.4%，報每盎司1959美元。現貨金收跌1.45%，為每盎司1950.1美元，盤中一度站上1982.6美元。聖路易斯聯準銀行總裁布拉德表示他不排除聯準會一次就升息75個基點的可能性，此番鷹派發言帶動美元和美國債息上揚。其他貴金屬方面，現貨銀下跌2.4%，報每盎司25.21美元。鉑金跌2.3%，為每盎司987.04美元。鈀金跌2.1%，為每盎司2388.57美元。

5.周二國際油價結束連漲4天的升勢，終場紐約期油收跌5.65美元或5.22%，為每桶102.56美元。倫敦布蘭特期油收跌5.91美元或5.22%，為每桶107.25美元。IMF下修全球經濟增長預測，使原油需求前景蒙上陰影。

6.美國債息飆升為美元帶來提振，周二美元指數尾盤0.2%，報100.98美元，盤中一度觸及101.03，漲破101大關，並再創2年來新高。日圓兌美元匯率一度重挫1.57%、最低觸及128.98兌一美元，再創20年新低，尾盤報128.94兌一美元。聯準會和日本央行的貨幣政策立場背道而馳，使日圓走勢疲弱，兌美元匯率已連貶第13日，創下歷來持續最久的跌勢。本月以來，美元兌日圓大漲5.9%，如果到月底這個走勢不變，將創下2016年以來最大單月漲幅。分析師表示，日本央行可能已出手干預，但仍無法扭轉日圓跌勢，因為市場認為日銀不會改變其寬鬆政策，這使日圓與美元之間的利差持續擴大，將不利於日圓表現。美元升至0.9519瑞士法郎，創下2020年6月來新高，尾盤漲0.7%，報0.9513瑞郎。

7.芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，聯準會最終可能會將利率調升至2.25%～2.5%，即多數聯準會決策官員預期的中性水準，他並表示今年2度升息50個基點是合適的。

8.亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）周二表示，聯準會在升息方面應謹慎行事，步伐不宜過快，以免打擊經濟復甦。他表示自己和同僚都有相同的看法，必須讓利率回復到中性水平，但也要避免將經濟推入衰退。

9.聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示不排除一次就升息75個基點的可能性，周二美國公債殖利率全面上揚，30年期債息上揚7.5個基點，升抵3.021%，為2019年4月以來首次突破3%。兩年期債息大漲15個基點，報2.619%。10年期債息一度漲8.4個基點，報2.946%，創下2018年12月以來新高。10年期美國抗通膨債券(Treasury Inflation-Protected Securities,TIPS)殖利率由負轉正，為2020年3月新冠疫情爆發以來首見。英國和德國公債殖利率亦站上2015年以來新高。

10.根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存減少450萬桶，市場預期為增加250萬桶。上周汽油庫存增加290萬桶，餾分油庫存增加170萬桶。美國能源情報署（EIA）將於周三發布官方數據，市場預期美國上周原油庫存增加250萬桶。