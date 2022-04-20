疫情持續延燒，彰化縣政府也有員工確診了，20日上午農業處80多名員工全被通知前往衛生局進行快篩，消息傳出，掀起「啊」的反應，縣府上班同仁也都戴好口罩，縣府表示，目前快篩都是陰性，是員工家屬外縣市感染。

初步調查，確診員工住外縣市，家人確診，他並沒有症狀，主動去做快篩，一篩陰、二篩陽，平時常在一起的同事，已經有3人被居家隔離。

彰縣府強調，得知有員工確診後，該處全體同仁都分組進行篩檢，取得陰性證明才進入縣府辦公，詳情疫情下午縣府舉辦疫情會，縣長王惠美和彰化縣衛生局長葉彥伯會統一說明。