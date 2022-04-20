在歌唱競賽節目中拿下冠軍出道的台語歌手楊哲，除了在歌壇發展外，也在家鄉積極發展芒果等農產品加工副業，有「芒果王子」稱號，他已婚並育有2子，分別是4歲跟2歲，不料昨天(4/19)他po文透露兒子出意外，傷到腦部見血，讓夫妻倆覺得很抱歉。

楊哲昨天在臉書po文，開頭就表示對不起兒子小芒果，因為當天下午忙著處理工作，就一通電話的時間，疏忽注意小孩，讓兒子從沙發摔倒並碰撞到桌角，這一傷讓孩子縫了4針。

兒子發生跌倒意外，撞到後腦杓縫了4針，讓楊哲相當自責，也吐露「媽媽看到小芒果後腦見血那霎那、哭到差點昏倒！」，而夫妻倆不僅覺得對不起孩子，也跟與他們購買商品的買家們道歉，之後特地開播說明，表示因為孩子受傷的關係，出貨進度受到耽誤，承諾會盡快將商品補寄完。

據《ETtoday》報導，楊哲也透過經紀公司還原當天的經過，透露意外發生的下午，他抱著小兒子，大兒子看了也想爬到爸爸身上找他玩，但一個不小心，就倒栽蔥摔下去，過程中撞到家裡桌子的玻璃邊角，因此立刻爆血。

這一跌，造成兒子後腦杓撕裂傷，夫妻倆見狀嚇壞，立刻將孩子送到醫院，被縫了4針，傷口處理完畢後，醫生還交代要冰敷，並且要夫妻倆這兩天注意孩子有無嘔吐等情況，才能排除腦震盪的情況，目前就是一邊照顧孩子，一邊趕出貨。