已經停招的北市私立中興高中，遭前董事長江克雄、次子江志偉把校庫當私家金庫，夥同廠商以不實發票核銷、親友充當人頭教職領薪資及獎金等方式，自2001至2015年間掏空校產上億元，遭檢方起訴。台北地院20日依詐欺、違反《商業會計法》等罪，合併判處江志偉2年徒刑，得易科罰金；配合核銷的黃姓、陳姓廠商，則各處5個月和9個月徒刑，得依科罰金，均緩刑3年，至於江克雄因在審判期間過世，公訴不受理。

創立於1949年的中興高中，曾是北市知名私校，後來因財務爆發問題，2017學年度起被北市教育局勒令停招。當時檢調查出，江克雄身為中興高中身為校董，依規定屬財團法人性質職務，不可領取校務薪資，卻按月向校方領取高額薪資，還安排自己的妻子、姊妹在學校掛名人頭教職員，每月領取數萬元乾薪。除領月薪之外，還領課業輔導費、年終獎金。

此外，江克雄家族開銷幾乎全由中興高中校務基金挪用，包括裝潢費、地價稅等各種稅金、母親的喪葬費用、私人看護費用、醫療費用，估計從2001年至2015年，掏空校產上億元。