全球網路資安領導廠商趨勢科技發布最新2021下半年全球網路資安風險指標 (Cyber Risk Index, CRI)：-0.04，代表風險略高，而台灣指數則來到0.53，風險程度居於「中等」。除此之外，根據受訪者的回答顯示，全球與台灣皆有高達76%的企業機構認為自己在未來12個月內有可能遭駭客攻擊得逞，而且有25%認為可能性非常高，顯示各國企業對於未來一年遭受駭客攻擊的風險感到憂心。

趨勢科技威脅情報副總裁Jon Clay表示，要建立一套有效的網路資安策略，企業機構必須確實掌握風險管理。所以，像CRI這樣的報告就是絕佳的資源，可點出需要注意的地方。隨著遠距上班與數位基礎架構帶來持續的威脅，企業機構應採取一種資安平台的作法，好讓防護發揮最大效益，同時降低因管理多個資安產品所造成的資源耗費。

這份每半年一次的CRI報告，藉由詢問一些關鍵問題來衡量受訪者在防範駭客攻擊方面的資安準備度以及遭到攻擊的可能性註一。最新報告結果指出台灣有68% 的受訪者表示他們所屬機構在過去12個月當中曾經遭遇1次（含）以上網路攻擊得逞的情況，有超過三分之一 (32%) 甚至遭遇了7次（含）以上。

而台灣企業機構最擔心的資安威脅為：網路釣魚/社交工程詐騙、殭屍網路，以及勒索病毒；最擔心駭客入侵所帶來的不良後果包括：遭到監管或訴訟、生產力下降，以及重要基礎架構遭中斷或破壞。另外，針對 IT 基礎架構方面，台灣企業機構最擔心的是：資料中心、雲端運算，以及行動/遠距上班員工，突顯出許多台灣企業在保護其內部的資料運算、儲存與雲端系統，以及疫情期間投資的數位資產時，正面臨不斷的挑戰。