台灣微軟去年三月與鴻海科技集團開啟雲原生技術開發、混合辦公場域建立與核心系統上雲布局全球等三大戰略合作，重新定義台灣智慧製造樣貌；經過一年的努力，鴻海研究院憑藉微軟 Azure 雲端平台的高速算力，取得多項人工智慧技術的研究突破，不但大幅減少對抗式模型訓練時間，從3小時縮短到5分鐘，藉由使用大量「無標註」資料做預訓練，建立 AI 模型訓練新範式；也能透過人工智慧模型實現即時、連續性的進行血壓偵測，守護大眾健康。台灣微軟與鴻海研究院雙強聯手，讓台灣的自駕車及數位醫療產業迎向智慧藍海市場。

鴻海研究院人工智慧所所長栗永徽表示，鴻海研究院是集團邁向 F3.0 轉型升級之路的重要發展基石之一；人工智慧所在其中負責人工智慧關鍵技術的研發，以深化集團內關於AI的基礎能力，滿足未來三到五年產業發展需求。去年開始透過微軟Azure雲端平台的高速算力與安全合規的作業環境，讓人工智慧所有令人興奮的成果突破，未來期許可以深化雙方的合作布局，共同樹立台灣智慧製造標竿，讓優秀的台灣人才根留台灣，打造世界級的演算法。

台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥表示，數據成為企業評估商業模式的一環，從數據庫中找出洞察分析，是維持競爭力的重要關鍵。尤其近年來崛起的自駕車及數位醫療領域，更依賴龐大數據建立精準及安全的人工智慧模型，也因此彰顯算力的重要性。微軟很榮幸可以運用Azure全球豐富HPC資源，協助鴻海強化在智慧製造的產業領導地位。未來期許在微軟資料中心落地後，能深化雙方在人工智慧領域的合作。