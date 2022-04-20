監察院公布最新財產申報，其中，藍委陳以信這次所申報的資料，意外曝光英國倫敦的房價，並且還是唯一揹學貸的立委；國民黨立委張育美身價破億，光是投資就逾億元，不過債務也達億元；民眾黨立委張其祿重視理財，累積保單金額為1705萬。

監察院今發布第186期廉政專刊，公布包括司法院長許宗力、副院長蔡烱燉、及藍綠立委在內的公職人員財產申報資料。

其中，綠委余天和其妻子名下無土地、建物和汽車，存款金額為281萬5928元，以及價值達900萬的珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產，因房貸負債1286萬5268元。此外，余天和妻子還投資天萍傳播有限公司、欣天麗傳播有限公司2間公司共390萬元。

藍委洪孟楷名下擁有位於新北和台北4筆土地和13筆建物， 和妻子存款共為205萬5112元，累計保單金額為1434萬3855元，債務主要為房貸共1425萬1944元。

藍委陳以信和其英國妻子所申報的財產，意外曝光陳以信還揹負67萬8214元的學貸未還，還有英國倫敦房價，陳以信妻子在英國買了一間價值36萬英鎊，約台幣1346萬房子，並向英國的銀行貸款約1100多萬，兩人目前財務狀況為負債大於資產。

民眾黨立委張其祿和妻子擁有位在高雄鼓山區的1筆土地和2筆建物，存款為1974萬9438元，有價證券總價值為219萬0263元，累積保單金額為1705萬7273元，顯見理財有方，據財產申報顯示，張其祿的選擇多為力晶、中信金、中鋼、官田鋼、遠東銀和合庫金等股票。

藍委張育美身價破億，除了不動產外，現金為384萬3115元， 存款為2737萬8124元，並累積保險金額為2億1752萬2589元、及高達2億6425萬5170元的有價證券。此外，張育美和丈夫投資天成醫療社團法人、金色年代長照社團法人等企業共3億3260萬8000元，不過債務部分也達3億8750萬元。

藍委傅崐萁與配偶花蓮縣長徐榛蔚申報存款為 597萬8948元，有價證券包含股票共為193萬8330元，並擁有價值26萬6222元珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產，累積保單金額為839萬6437元，債務為5661萬5447元。

藍委蔣萬安和其妻子擁有在宜蘭的1筆土地和2筆建物，存款為1575萬9915 元，累積保單金額為720萬2517元，並負擔1907萬0910元的房貸。此外，蔣萬安也申報一筆太太於104年投資50萬元的「一起網路科技有限公司」。

司法院長許宗力和妻子擁有位在嘉義和台北的8筆土地、以及4筆位在台北的建物，存款共為822萬3804元，累積保險金額為1202萬0345元，名下無有價證券、債務和珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產。