超級財報周放閃，淡化公債殖利率再度飆升、通膨、升息疑慮，重量級科技股集體上揚，溫和鴿派言論後，美股午後加速上漲，標普11大類股僅能源股收黑，周二美股三大指數均創下1個多月來最大單日漲幅，美股四大指數強勢收紅，刺激台股周三開漲63.73點報17057.13點，指數重回5日線、萬七關卡，早盤漲幅擴大至124.01點，衝上17117.41點，企圖挑戰10日線17096.37點反壓，但金鋼大扯後腿翻黑，台積電領頭的電子股也拉回平盤震盪，航運三雄長榮、萬海、陽明也漲幅收斂，電金傳均乏力狀態，大盤一度翻黑至16983.55點，高低差133.86點，暫失5日線。

截止上午11點左右，加權指數上漲41.94點或0.25%，報17035.34點；櫃檯指數上漲1.04點或0.51%，報205.80點。

台股ADR僅中華電信收黑，周二台積電ADR漲0.69、聯電ADR漲1.75%。留才搶才研擬補貼員工買自家股票的權值王台積電(2330)周三反彈無力，開漲至570元，市值攀升至14.78兆元，隨後翻黑至562元；聯電(2303)、世界(5347)、聯發科(2454)仍維持約1%漲幅。緯穎(6669)開盤站上千元，最高到1030元、上漲逾3%，台股又有九千金。

權值股台積電休憩，文曄(3036)、光寶科(2301)話題股均跌幅居前，聯發科持續反彈，IC設計表現相對穩盤，不過電子、半導體、金融、鋼鐵成交占比皆下滑，電子仍未達四成，航運類股成交比重回到2成以上，散裝族群表現強眼。鋼鐵持續高檔修正，先前熱門的新光鋼(2031)、大成鋼(2027)、世紀鋼(9958)跌幅較重。4月22日世界地球日，環保、ESG意識抬頭，節能概念股提早慶祝，周三元晶(6443)、安集(6477)、茂迪(6244)、中美晶(5483)、森崴能源(6806)等股價同步走揚。

針對台股後市，第一金投顧董事長陳奕光提醒，指數仍有下行風險，縱使跌深的反彈也僅供短線區間操作，仍未看到整體復甦態勢出現，短線上可留意生技相關較為強勢，今年美股及台股波動加劇，加上升息循環啟動，應留意勿過度追高，宜居高思危，分散布局。

群益投顧說，反彈量能不足將使行情繼續在萬七附近整理，壓力看上周五跳空缺口，向下回測則盯住前低16764點。若以低量進行反彈不宜追高，觀察成交量3千億元及電子成交占比達六成等指標。操作仍以搶短心態、設定小範圍停損停利。