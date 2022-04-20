民眾黨立委邱臣遠與黨籍基隆市議員參選人林毓峯、紀珈、李依芩、劉韋巡強調，呼籲基隆非直轄市資源少，中央須提供防疫協助及明確指引與標準。（民眾黨提供／陳敬哲基隆傳真）

全台新冠本土疫情持續增溫，民眾黨認為中央政府未制訂明確指引與適當標準，讓地方政府打前鋒，立委邱臣遠認為，不論是停課標準或居家照護，都是中央地方不同調，基隆等非直轄市資源較少，尤其需要中央政府的協助。

邱臣遠與民眾黨基隆市議員參選人林毓峯、紀珈、李依芩、劉韋巡，20日召開聯合記者會，呼籲中央的防疫政策應明確，並協助地方政府完善配套措施，不要讓基隆獨自面對，中央在全台啟動居家照護前，務必參考目前地方政府實施的經驗，完善整個政策措施。

邱臣遠強調，基隆市確診率高，尤其老年人口比率18.71％，中央政府提供公費快篩，應該在疫情熱區加強篩檢，未施打疫苗國小學童，快篩防疫也非常重要。另外，雖然中央流行疫情指揮中心開放，6至11歲兒童接種半劑莫德納，但引發家長強烈質疑莫德納副作用太強，因此也應開放BNT的選擇，應公布莫德納EUA審查流程，也必須加速購買BNT兒童疫苗，提供家長多元選擇。

同時，林毓峯表示，基隆一家三口被隔離，竟然收到12份隔離通知單，離譜的是隔離日期還兜不攏，民眾真的會無所適從，各大防疫專線、衛生局專線皆處於忙線狀態，好不容易打進去了，衛生局人員也搞不清除狀況。

紀珈則指出，基隆市啟動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」後，醫療整體規劃是否能滿足日漸嚴峻疫情仍待觀察，目前基隆防疫旅館不僅數量少也相當老舊，希望政府能協助服導旅宿業者申請轉型。

李依芩強調，現在基隆到處都是確診者足跡，政府應該儘速提供快篩試劑，落實商家每週快篩，給民眾安全用餐的環境。疫情期間大家生活都不易，流動攤販更是艱辛，她呼籲政府應該嘗試發放夜市券或相關振興企劃提振經濟。

劉韋巡認為，現在才開始討論兒童疫苗應該怎麼施打、施打哪一種已經太晚了。政府每次都要等到疫情大爆發才會有下一步，雖然施打兒童疫苗是邁向與病毒共存的必經之路，但也應該先求安全再求效果，必須確實經過風險評估後，才能開始施打兒童疫苗。