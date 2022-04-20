本土疫情連5天破千例，傳出今日染疫人數再創新高，單日破2千人確診，疫情指揮官中陳時中今（20）日上午原本出席立法院衛環會審查，於中午12點左右請假離席，衛環委員會召委林為洲向在場委員說明「部長先離開處理事情」，並透露「今天確診案例滿多的」。指揮中心預計於下午2點召開記者會，除了公布今日確診人數外，預計也會宣布6至11歲兒童疫苗放接種等事宜及2歲童送醫指引。

本土持續嚴峻，自4月15日到19日，已連續5天破千人確診，指揮中心宣布，全國各縣市一周內啟動輕症在家居家照護措施，地方政府也要成立關懷服務中心，協助發送快篩試劑、後送、提供血氧機等。台北市則是今日起，12個行政區全面實施輕症者居家治療。

預防接種諮詢委員會（ACIP）今日也召開專家會議，討論是否開放6至11歲兒童施打莫德納，以及新北中和2歲童染疫重症死亡案，也會檢討送醫指引，預計將於今日下午疫情記者會公布。

另外，疫情指揮官陳時中今上午出席立法院衛環會審查「精神衛生法修正草案」，中午12點左右請假離席。他起身向在場立委致意，隨即步出會議室，衛環委員會召委林為洲向在場委員說明「部長先離開處理事情」，隨著說「今天確診案例滿多的」。