台灣基進黨陳奕齊率領10多位南台灣選將，率先公布2022年選戰形象，並進行團體棚拍，象徵「全台選戰起跑」。（柯宗緯攝）

陳柏惟退黨職風波，台灣基進黨陳奕齊表示，彼此心在一起毋庸置疑。（柯宗緯攝）

前台灣基進黨立委陳柏惟近日爆出辭黨職風波，台灣基進黨主席陳奕齊今（20）日重申，「我想大家的心都是在一起的，這點毋庸置疑」，陳柏惟身心靈承受巨大壓力，也受傷開刀，9月才會好，等他恢復健康後，再繼續一起衝。

台灣基進黨陳奕齊今早率領10多位南台灣選將，率先公布2022年選戰形象，並進行團體棚拍，象徵「全台選戰起跑」。陳奕齊表示，全台目前確定將提名20人，最多25人，南至屏東、北到宜蘭。

陳奕齊指出，因黨的資源有限，不可能遍地開花，因此鎖定南台灣為主要戰區，其中高雄將提名8人，目標「坐三望五」，組成黨團，台南則提名5人，也希望組成黨團。

不過，日前陳柏惟爆出辭掉黨職風波，外界關心與基進關係是否變調？陳奕齊強調，「我們心在一起，絕對是沒有問題」，陳柏惟從2018以來，短時間承受多大壓力，身心都很累，後來也受傷開刀，要9月才會好。

陳奕齊認為，基進是「一棒接一棒」，衝在前面的夥伴累了，後面的人就有義務與責任衝過去填補他空位，等他元氣、氣力養好，再進來補位，這就是相互提攜。

至於未來與友黨合作關係，陳奕齊談到，民進黨初選時為派系之爭，基進若介入等於涉入他黨內部事務，會造成個人和他黨困擾，為避免紛爭，先前基進有送公文給民進黨中央黨部，希望民進黨初選約束一下，但未來大選若符合原則一定合作，「站在本土」就是友黨。

台灣基進高雄市三民區議員參選人張博洋則提到，4年前自己還是志工，如今從台下走到台上，經過罷韓、立委選舉、反惡罷與公投，不論是自己或基進都有非常大的成長，期待與高雄8位夥伴一同把當時的淚水化作養分，年底再次落淚時，迎來的是勝利的喜淚。

台灣基進在高市議員選戰布局，今再添1位生力軍為大岡山區的劉航遠。8位參選人分別是三民區張博洋、鳳山區李雨蓁、左營楠梓區陳子瑜、前鎮小港區黃敬雅、林園大寮區楊佩樺、旗津鼓山鹽埕區王泳淇、仁武鳥松大樹大社區張婷婷、大岡山區劉航遠。