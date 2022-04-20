據新華社引述大陸外交部發言人華春瑩20日表示，大陸國家主席習近平將於21日應邀以視訊方式出席博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式並發表主旨演講。而4月20日至22日，博鰲亞洲論壇2022年年會在海南博鰲舉行，本屆採取線上線下結合的方式，博鰲亞洲論壇秘書長、前大陸外交部副部長李保東20日說明，本屆年會有來自42個國家和地區的600多名代表線下參會，近400名代表線上參會，來自102家媒體機構的700多名記者將參與報導和論壇活動。

本屆論壇年會主題為「疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來」，將舉行30多場分論壇和活動，圍繞疫情防治、世界經濟、綠色復甦與可持續發展、數位經濟、國際合作與全球治理、亞洲區域合作與全球合作的新發展等6項議題進行對話和交流。

以色列、蒙古、尼泊爾、菲律賓、哈薩克、寮國及國際貨幣基金組織總裁等領袖都將以線上方式出席年會。

另據報導，為做好論壇期間疫情防控，瓊海市疫情防控指揮部決定，自18日0時至23日24時期間，對舉辦會議的瓊海部分地區採取臨時閉環管理措施，並設置管理區。管理區內實行閉環管理，人員及車輛憑論壇年會通行證進入。

而20日博鰲亞洲論壇也發佈《亞洲經濟前景及一體化進程2022年度報告》顯示，2021年亞洲經濟增長強勁反彈。據2022年1月國際貨幣基金組織IMF估計，2021年亞洲經濟體加權實際GDP增速為6.3％，較2020年上升7.6個百分點。在47個亞洲經濟體中，除緬甸、阿富汗、不丹和伊朗外，其他經濟體增速高於2020年。按購買力平價標準計算，2021年亞洲經濟總量占世界比重較2020年提升0.2個百分點至47.4％。

該《報告》也指出，亞洲的主要外商直接投資來源地仍是亞洲內部。從外商直接投資來源地來看，主要亞洲經濟體仍較為依賴亞洲。從外商直接投資目的來看，亞洲的重要性在上升，2020年出現跳躍式增長。在疫情以及中美貿易爭端尚未得到解決之前，亞洲經濟體仍保持足夠的投資韌性，區域生產鏈未受到較大影響。