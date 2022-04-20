花蓮地形狹長，醫療資源多集中於市區，原民偏鄉無社區藥局，送藥到府恐面臨挑戰，因此花蓮縣藥師公會將召集全縣26間響應送藥到府的藥局醫師，協調分配配送區域。（羅亦晽攝）

花蓮縣藥師公會常務監事趙瑞平昨晚到秀林鄉崇德地區的5個地方送藥，其中一度因偏鄉小路多，找不到路，幸好遇到巡邏員警，請他們帶路，才順利將藥送至患者家中。（趙瑞平提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣藥師公會建議民眾疫情期間可常備藥品的品項。（趙瑞平提供／羅亦晽花蓮傳真）

中央流行疫情指揮中心昨宣布，全台各縣市將在一周內啟動居家照護，屆時將由社區藥局提供送藥到府服務，不過花蓮地形狹長，醫療資源多集中於市區，原民偏鄉無社區藥局，恐面臨送藥挑戰；對此，花蓮縣藥師公會常務監事趙瑞平表示，將召集全縣26間響應送藥到府的藥局醫師，協調分配配送區域 ，盡量達成使命。

趙瑞平表示，花蓮已在前幾天優先啟動居家照護政策，目前有26間藥局藥師配合送藥到府的服務，執行迄今均正常，不過縣內有7個偏鄉或原民鄉鎮沒有社區藥局，由於法律規定，送藥的責任，只有藥事人員能執行，因此會先請大家收集處方籤，再來分配配送範圍，若配合的藥局藥師僅1、2人，以致人力緊繃，則會請他們利用中午休息時間進行送藥的工作。

趙瑞平坦言，花蓮地形狹長，前往偏鄉的路程遠，自己昨晚10時下班後，開了至少30分鐘的車程，到秀林鄉崇德地區的5個地方送藥，直至深夜近12時才返家，其中一度因偏鄉小路多，找不到路，幸好遇到巡邏員警，請他們帶路，才順利將藥送至患者家中。

至於目前響應送藥到府的26間藥局是否足夠，趙瑞平無奈地說，「260間都不夠了，更何況是26間」，這次雖然沒有強迫藥師配合政策，但縣內有26間藥局藥師挺身而出，盡力提供患者最好的服務，十分感動，而今天下午公會也將開會協調分配藥物配送的區域，相信這段期間是「健康益友」APP上架的磨合期，屆時若該軟體上架，送藥服務應該就不會這麼複雜。

趙瑞平也鼓勵民眾平常在家可先準備指示用藥，他說，這幾天收到的處方簽，多為感冒、流鼻水、咳嗽等藥物，因此建議大家可在疫情期間，可先將解熱止痛藥（乙醯胺酚）、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥及電解質補充劑、體溫計及血氧劑、維生素B與C等藥物。