被封為「大馬甜心」的林明禎臉蛋甜美小巧，又有32E上圍和極細纖腰，因此被封為「真人版娜美」。最近她宣布退租台北小豪宅，全力往香港發展工作，近日曬出在香港接到按摩椅的代言廣告，可見她在片中大秀美腿，更向願意送上免費按摩椅的廠商喊話，自曝：「話說我大馬有兩間房子喔」，也可見她近來荷包賺滿滿的雄厚財力。

林明禎6年多前從家鄉馬來西亞轉來台灣發展，去年更興奮曬健保卡，宣布終於在台灣健康品質有保證，可以看醫生，去年她開始到香港拍電影，因此闖出名號，今年3月她回到台灣拍廣告，扣除隔離時間只待了77天，隨即又要回到香港，她發文透露香港隔離變短只要7天，「感覺賺到了，也讓我在台北多呆（待）了1個星期，可以好好搬家」。

林明禎自曝在大馬有兩間房。（圖／翻攝自minchen333 IG）

林明禎進一步表示，趁這段空檔她正式跟住了好幾年的台北小家道別，「小小捨不得，但人生就是這樣，我得繼續向前」，並秀出原本在台灣所租的香閨內部裝潢，接著她附上自己穿了全套白色防護衣登機的照片，粉絲不捨回應說：「會回來嗎」，林明禎回：「當然啦，現在就是四海為家了」。

近日，林明禎分享自己為按摩椅代言的廣告，笑說媽媽超開心，因為廠商喊話願意送按摩椅到她大馬的家，她也提醒自己在大馬可是有兩間房產，暗示希望廠商能送上兩台按摩椅，對此，網友說：「太棒了～可以考慮訂一組」、「這踢腿也太調皮」、「小富婆㖿，有兩間屋」、「媽媽一定很開心」。