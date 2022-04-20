台灣漁船主虐待外籍漁工、涉及非法捕魚等屢遭國際輿論指責，民團表示，行政院待核中的「漁業與人權行動計畫」草案仍有不足，除境外聘僱外籍漁工最低工資應比照、適用勞基法外，漁船海上作業時間10月限期回港也應指定回台，或到設有我國檢查員之港口，接受卸魚及勞動檢查，要求行政院盡速公布該項行動計畫，洗刷台灣血汗海鮮惡名。

被視為我國對國際社會宣示重視外籍漁工人權的「國家人權行動計畫之一：漁業與人權行動計畫」，在台灣及國際媒體多次揭發台灣漁船主虐待外籍漁工、涉及非法捕魚，屢遭國際輿論指責下，漁業署歷經多次與產業、民間團體溝通，據了解已完成草案並送行政院待核中。

台灣動物社會研究會、環境正義基金會、環境法律人協會、黑潮海洋文教基金會今(20)日發出聯合聲明，除指出該計畫仍有二大不足外，再提出8項訴求，呼籲政院採納。

不足一部分，環境正義基金會東亞經理邱劭琪表示，除了人權的剝削，非法漁獲(IUU)的漁業捕撈行為是對於漁業資源永續與海洋生態系最大的威脅之一。據統計，IUU捕撈的漁獲量估計約占世界總漁獲量的13-31％，每年因IUU漁業行為造成的經濟損失至少有235億美元，杜絕IUU之措施必需包含改善整體漁業的管理，其核心在於實現整個海產供應鏈的透明化，並改善不透明的環境。

不足二部分，台灣動物社會研究會執行長朱增宏指出，「漁業與人權行動計畫」應加強漁業監管，包括漁船實質受益人及漁船歷史資訊的透明與公開，並將人權問題與IUU的防杜連結，才能避免讓傷害漁工人權與非法、未通報、未受管理的IUU進入市場，導致消費者在不知情的情況下買到非法或血汗海鮮。

民間團體提出8項訴求，呼籲政院採納，包含境外聘僱外籍船員最低工資比照勞基法，且薪資應直接給付；完備漁業監管資訊，建立資訊分級透明公開制度，並落實第三方勾稽與查核。

再者，針對IUU或人權高風險漁船，漁船海上作業10個月期限應指定回台，或到設有我國檢查員之港口接受卸魚及勞動檢查；以及加強港口檢查員覆蓋率至100％、提高漁船證照申請門檻等。