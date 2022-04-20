5月報稅季要來了！衛福部健保署提醒，申報個人綜合所得稅時，民眾若「列舉扣除額」，將不受全年2.4萬元保險費扣除額上限限制，2021年度健保費和補充保險費都可以全額列舉扣除。

健保署表示，因應財政部推動綜合所得稅列舉扣除資料單據電子化作業，5月報稅期間，民眾透過綜合所得稅電子結算申報軟體，或至各區國稅局所屬分局、稽徵所臨櫃據點，使用自然人憑證或已完成註冊的健保卡，即可輕鬆查詢110年度健保費和補充保費資料，並進行網路報稅，免檢附繳費單據。

若民眾仍需要查詢110年度健保費和補充保費繳費金額明細，可透過以下五種管道查詢：

1.向投保的公司（行號）或所屬職業工會（漁會、農會）或就源扣繳補充保險費的扣費單位查詢。

2.健保署全球資訊網（https://www.nhi.gov.tw）：點選「網路櫃檯」>「承保網路櫃檯」>「一般民眾」>「個人健保資料網路服務作業」項下，以自然人憑證或完成註冊的健保卡登入後，即可於「各類證明申請及列印作業」>「保費繳納證明（年度報稅）線上列印作業」申請列印。

3.健保行動快易通APP：點選「健保櫃檯」>「投保證明」>「保費繳納證明」項下，可申請寄送健保費繳納證明至指定的電子郵件信箱。

4.加保的鄉（鎮、市、區）公所、健保署各分區業務組或聯絡辦公室：攜帶個人身分證正本查詢列印。

5.統一超商之多媒體資訊工作站：使用自然人憑證登入後即可列印，惟需自付每頁3元的列印費。