大陸第十三屆全國人大常委會第三十四次會議20日表決通過《中華人民共和國期貨和衍生品法》。大陸專家普遍認為，此法補齊大陸期貨和衍生品領域的法律缺漏，為促進規範行業和市場發展，保護投資者權益，推動期貨市場更好服務實體經濟提供了強有力的法律保障。這部法律自2022年8月1日起施行。

據新華網報導，經過30多年的探索發展，透過中國期貨業協會數據顯示，2021年全市場累計成交量、成交額均創下歷史新高，分別為75.14億手、581.2兆元人民幣，讓大陸商品期貨的交易規模已連續多年位居全球第一，是全球最大的農産品、有色金屬、焦炭、動力煤和黑色建材期貨市場。

由於期貨市場是管理風險的市場，必須做好自身風險防控。對外經濟貿易大學國際經貿學院研究員、博士生導師李正強指出，大陸作為全球規模最大的商品衍生品市場，必須要有一部專門法律加強監管。他認為《期貨和衍生品法》的發布將補齊市場法制的缺漏，對行業和市場的未來發展意義重大。

回顧2021年4月，大陸第十三屆全國人大常委會對期貨法草案進行了初次審議。同年10月草案二審稿，根據部分常委會委員和有關方面建議，將名稱修改為《期貨和衍生品法》。

對此次三審通過，南華期貨董事長羅旭峰認為，該法從法律意義上明確期貨交易的合法性和重要性，明確期貨市場和經營機構的法律地位，為投資者未來進行期貨及衍生品相關業務奠定法律基礎，也為司法機關未來審理期貨交易相關案件明確了法律依據。