台灣出現首例2歲兒童因染疫不幸離世引發震驚，北市議員應曉薇表示，衛福部長陳時中近日曾公開表示，「想不通要學上海什麼防疫？」，傲慢與偏見的態度不言可喻，面對升溫的疫情要老百姓「自主應變」，無為草率不禁令人咋舌。

應曉薇指出，每個城市的防疫政策都有其借鏡及效法的地方，全世界也都在各個領域上互相觀摩學習，而陳時中擔任疫情指揮官以來，選擇性的有時無知偏見有時傲慢鄙視一座大城市的防疫經驗，只反映出陳時中對於防疫的坐井觀天與夜郎自大。

應曉薇呼籲，陳時中應先學會與各大城市共享防疫經驗，攜手併肩共度疫情難關才是台灣應該有的表現；目前台灣防疫策略未決定是不是走向與病毒共存，卻已出現防疫與經濟、政治正互相衝突。

應曉薇痛批，面對年長者、重症患者的醫療量能是否能負荷一下子說充足，一下子又擔憂失控，舉例上海採「分區封控」方式面對管控疫情，韓國有條件解除社交距離重返正常。各大城市都是希望運用科學及最低社會成本方式，爭取短時間內將感染、死亡數降到最低，獲得防疫成效，而台灣呢？

應曉薇指出，以台北市為例，在中央防疫政策搖擺下不得不每天做滾動式修正防疫方式，但這條路能走多久？中央將問題丟給城市首長，尤其丟給柯文哲，是想考驗柯文哲的急診與重症專業？

應曉薇說，陳時中從超前部署喊的很大聲，到完全不心虛的請市民面對疫情「自主應變」無不讓我們終於看透、看穿陳時中的坐井觀天與夜郎自大，這真不是全民之福。