苗栗縣每年平均接獲輕生通報個案約1千件，為守護鄉親心理健康與輕生防治，縣政府規畫建置3處社區心理衛生分站，首站在苗栗市福麗里誕生，19日正式落成啟用，盼透過專業人員服務，加倍守護各年齡層民眾的健康。

苗栗縣毒品防制及心理衛生中心主任涂麗秀提到，苗栗縣目前人口數有53萬人，其中列管精神病患約2844人，有861人為輕生通報管理系統通報案件，平均每189人就有1人列管精神病人，每623人就有1人具自殺傾向。

涂麗秀說，多數精神病患與輕生傾向的民眾，仍然生活在社區當中，如果沒有就醫服藥，或是缺乏關懷跟親友支持，不僅增加危機風險，患者本身復原之路遙遙無期，更不用說回歸正常生活。

苗栗衛生局長張蕊仙表示，苗栗在2015年率先全國設置毒品防制及心理衛生中心，這次特別將中心「社區化」，提供免費心理諮商服務，而根據縣內人口數，每25萬人建置1處社區心理生據點，未來3年將陸續再開設3處社區心理衛生中心。

副縣長鄧桂菊說，台灣近年來發生地震、新冠肺炎等事件，容易造成民眾心理壓力，出現情緒障礙，她希望社區心理衛生中心，可以成為民眾的「好厝邊」，裡頭不僅有溫馨具隱私性的個人心理諮商室，還有28位社工、輔導員跟護理師等專業人員，民眾有任何心理健康或照顧壓力時，可透過中心得到最好的陪伴。

第1處社區心理衛生中心，是由中央公益彩券回饋金補助177萬元打造，設置在苗栗市福麗里社區活動中心2樓，設有辦公室、諮商室、會談室、多功能教室、會議室等設施。

19日由副縣長鄧桂菊、衛福部心理及口腔健康司司長諶立中、立委徐志榮夫人王慧珍、議長鍾東錦、議員禹耀東、徐筱菁、湯維岳、孫素娥、余文忠、苗栗市長邱鎮軍、衛生局長張蕊仙、毒防及心衛中心主任涂麗秀等人揭牌，並與代表、里長、鄉親等人共同見證心理衛生防治工作邁入新的里程碑。

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