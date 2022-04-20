好萊塢29歲的知名男星伊薩米勒（Ezra Miller），曾在DC超級英雄電影中飾演「閃電俠」一角獲得矚目，加上俊美又精緻的臉蛋讓他被譽為「絕世美男」，人氣不斷攀升，但近期卻負面新聞纏身，恐將影響未來發展。上個月才傳出伊薩米勒在夏威夷當地的一間卡拉OK中，與一對男女爆發肢體衝突而被送進警局，沒想到近期又傳出情緒失控砸傷人的事件，讓他再度登上新聞版面。

伊薩米勒3月份時曾在夏威夷一間卡拉OK中飲酒，但喝到一半突然情緒失控，朝向一旁正在唱歌的23歲女子大飆髒話並搶走麥克風，之後又撲向另一旁正在玩飛鏢的32歲男子，2人因此爆發肢體衝突，被警方以「行為不檢」及「騷擾」等罪名帶回警局偵訊，支付500美金（約新台幣1.4萬元）後才交保獲釋。

沒想到過不到1個月，伊薩米勒又被媒體爆出進入警局，根據警方表示，事發當時伊薩米勒正在夏威夷大島的一個私人住宅中參加派對，現場人士透露伊薩米勒因情緒失控被要求離開後變得非常憤怒，接著就拿起一旁的椅子亂扔，不幸擊中一名26歲女子的額頭，造成女子頭上出現一道1.3公分的傷口，嚇壞現場所有人，伊薩米勒之後也立即逃離現場。不過，該名女子受傷後卻拒絕前往醫院包紮治療，而警方也在隔日凌晨1點30分左右，在交通臨檢中逮捕了伊薩米勒，但沒多久後他就被釋放，將等待一步的調查才能釐清案情。

據了解，伊薩米勒雖在DC系列電影中展現自然又卓越的演技，受到眾人喜愛，也因此成為各大品牌爭相邀約的時尚寵兒，但他因負面新聞不斷，讓片商華納兄弟相當頭痛，決定除了剛上映的電影《怪獸與鄧不利多的秘密》外，待已經拍好的電影《閃電俠》上映後，將不再與他合作，恐將嚴重影響伊薩米勒的演藝事業。