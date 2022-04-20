一名豬肉販老闆分享，他的攤位沒有提供敲肉服務，日前一名熟客便幽默地自帶肉槌，在他的攤位上把肉敲平後才離去。消息曝光後，引起大批網友直呼客人的舉動太可愛，也共鳴表示在家敲肉聲音太大，很容易被鄰居投訴。

這名豬肉販在臉書社團《爆怨公社》發文，稱先前老客人詢問是否提供「敲肉服務」，他回應沒提供，未料隔日客人再次上門消費時，竟自袋中掏出斷筋用的鐵槌，逕自在攤位上敲肉才離去，無厘頭的行為把他逗得好樂，直呼實在「懂敲」，也附註解釋這舉動僅老客人限定，發文是想分享客人可愛的舉動。

一名熟客自帶斷筋用的肉槌，在豬肉攤上敲打肉。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

透過原PO曬出的畫面，一名婦人手拿斷筋器，直接在肉舖的檯面將塑膠袋裡的肉品鋪平敲打，下張照片則為婦人當眾高舉斷筋器的畫面，相當逗趣。

文章曝光後，不少網友笑翻回應，「懂敲，一來在家敲會到處噴，二來可能剛開始敲你家電鈴就響了」、「在現場敲一敲確實比較好，在家裡我都很怕我把檯面敲爛...」、「好可愛」、「在家敲樓下警衛馬上打對講機」；還有網友幽默表示，身為家庭主婦隨身帶一隻槌肉棒，也是相當合理。