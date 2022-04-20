繼美國陸續宣布，多地可以不用再戴口罩規定後，韓國政府20日表示，將在5月初決定，是否取消現行戶外還必須戴口罩的規範。

從18日起，除了尚需戴口罩，韓國可說絕大部分社交禁令都被廢除。其中，餐廳、咖啡館以及其它營業場所，不再有做生意的時間限制。同時，當地民眾群聚數量也可隨意而訂。

韓國政府坦言，室內戴口罩的要求，應該還會實施好長一段時間，因為避免在流通性不佳的環境中染疫。至於身處戶外地方可不可以脫罩，5月初應該會有比較明確答案。

另外，韓國政府也計畫在5月下旬，先與醫療業者以及地方各個政府充分溝通後，再來決定是否要把，新冠病毒目前在當地傳染病等級最高的4，調降1等到3。

20日，韓國單日確診數已是連續5日都控制在12萬以下，表示新冠疫情正在降溫。韓國政府指出，當地基本傳染數最近都在0.78左右，若這個數值愈大表示疫情在加溫。一般來說，若小於1的話，也代表新冠病毒正慢慢消逝中。