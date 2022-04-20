根據歷史統計，當台灣CPI年增率大於2%，超過通膨警戒線時，高股息相關指數表現較台股大盤優異，顯示在通膨環境下，高殖利率族群表現更突出。建議可關注產業均衡配置的高股息ETF，挑選成分股中含有金融股與擁有技術護城河的龍頭企業，會是通膨環境下能兼顧安全性與成長性的較佳選擇。

國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人陳韻竹分析，能夠良好適應通膨與升息環境的公司具備兩大特點：一是具剛性需求，企業可以輕易調高價格，有漲價題材。雖然許多企業的營收獲利順利迭創新高，但也有許多好公司的成本超乎預期、侵蝕了獲利，導致這個差異的主因，就在於「護城河」有多深。舉例來說，近年來5G、HPC、車用電子等應用帶動半導體產業需求暢旺，晶圓代工龍頭廠台積電(2330)因掌握先進製程，更具有議價能力，在通膨高漲、產能滿載下，可透過漲價轉嫁成本，如受惠於去年漲價效益，台積電今年第一季營收與獲利皆優於財測且再創高。

二是提供穩健金流的公司，即便要擴展業務，企業也不會支出太多，如金融族群。2021年台灣金融業獲利創新高逼近1兆元，2022年配發的股利有望隨之提高，在高殖利率題材吸引資金流入下，金融股表現相對更強。

國泰投信分析，美國聯準會升息縮表將加速，除5月升息2碼幾乎已成定局外，6月也將啟動縮表，消息壓抑近期台股表現，加上國內疫情有擴大跡象，確診人數突破千人，恐持續影響市場投資信心，震盪格局維持不變。建議投資人以「價值投資」角度切入，尋求較能維持購買力、不讓資產縮水的投資標的，鎖定具有漲價能力與提供穩定現金流特性的產業。

台股ETF中的高息概念包括國泰股利精選30 ETF、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、富邦台灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)等。