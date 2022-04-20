俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦爆炸起火沉沒

就在俄軍調整戰術，加強在烏東攻勢之際，俄羅斯驅逐艦「潘迪雷耶夫上將」號（Admiral Panteleyev）在東海舉行演訓，以練習保護油輪避免遭受空襲。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，中國軍事專家說，在黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦爆炸起火沉沒後，俄羅斯海軍想要透過相關演習，展現防空能力。此外，在俄羅斯侵略烏克蘭，導致日俄關係緊張之際，俄軍稍早也在靠近日本的北方四島海域舉行大規模軍演。

俄羅斯國營媒體衛星（Sputnik）通訊社引述太平洋艦隊（Pacific Fleet）的聲明報導，艦隊的「潘迪雷耶夫上將」號在東海的演習中，防衛了1艘中型海上油輪免遭假想敵空襲。而「潘迪雷耶夫上將」號是俄羅斯海軍的無畏級（Udaloy class）驅逐艦，和參加演訓的油輪從海參崴出發，前往亞太區執行任務。而3月下旬時，它和1架卡（Ka）-27PS直升機在東海演訓。

北京軍事專家李杰說，俄羅斯驅逐艦在東海軍演，目的在於加強戰力，以反制西方可能攔截油輪。據《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，俄羅斯在侵略烏克蘭後，油輪為了躲避西方制裁，受到偵察和加強監視，已關掉無線電信號。

李杰說，俄羅斯在西方制裁下，擔心油輪和貨輪可能被扣押。而這些油輪靠戰艦護送，可以及時偵測，並攔截敵方的空中攻擊。此外，他指出，雖然「莫斯科」號沉沒，暴露出防禦系統的缺失，但俄羅斯警告包括美日在內的西方國家，它擁有先進的防空能力，並會透過定期演訓提升戰力。