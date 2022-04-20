台南市議員大北門選區 民進黨將提名3女將 11:442022/04/20 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨台南市議員提名初選，第二選區大北門區現任議員蔡蘇秋金順利獲得提名。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨台南市議員提名初選，20日公布第二選區大北門區的民調結果。一如預期，現任議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭的民調成績勇奪前2名，順利取得代表民進黨爭取連任的機會，第3席則由無黨籍現任議員謝財旺的女兒謝舒凡出線。 民進黨台南市黨部執行長張孟暉表示，第二選區經3家民調公司電訪加權後的結果，分別為：陳俊安0.1706、蔡秋蘭0.2185、蔡蘇秋金0.2894、蔣琦君0.1246、謝舒凡0.1970。 民進黨南市永康、曾文選區議員初選民調出爐 3老將搭2新人 民進黨中苗雲出征選將 下周可望提名 #民進黨 #民進黨台南市議員 #第二選區 #大北門區 #現任議員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 正國會相挺 何欣純今爭取參選台中市長 04:102022/04/19 政治要聞 民進黨南市議員初選民調 曾文、永康區今晚打頭陣 11:342022/04/18 政治 登記參選主委 許智善：不擔心派系嫌隙 民進黨很團結 17:382022/04/19 政治 綠高市黨部主委之爭「停火」 陳其邁協調許智傑胞弟參選 12:462022/04/19 政治 綠營台南市議員初選民調 大新營、新豐選區今晚登場 10:372022/04/20 政治 新北民眾黨酸藍綠議員太老 挨批歧視長者 04:102022/04/19 地方新聞 爭取台中市長提名 何欣純：當仁不讓 盼蔡英文主席徵召我 10:222022/04/19 政治 國民黨的歷史迷航 04:102022/04/20 時論廣場 藍僅剩4縣市還在喬 朱酸綠6地人選難產 04:102022/04/20 政治要聞 陳時中別想選了 04:102022/04/20 時論廣場 2022誰來做老大》嘉義縣鄉鎮市長 民進黨登記起跑 國民黨協商為主 04:102022/04/19 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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