民進黨台南市議員提名初選，20日公布第二選區大北門區的民調結果。一如預期，現任議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭的民調成績勇奪前2名，順利取得代表民進黨爭取連任的機會，第3席則由無黨籍現任議員謝財旺的女兒謝舒凡出線。

民進黨台南市黨部執行長張孟暉表示，第二選區經3家民調公司電訪加權後的結果，分別為：陳俊安0.1706、蔡秋蘭0.2185、蔡蘇秋金0.2894、蔣琦君0.1246、謝舒凡0.1970。