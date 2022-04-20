俄烏戰爭使全球剛從新冠疫情恢復的經濟通通化為泡影，國際貨幣基金下調今明兩年的經濟成長預測至3.6%，IMF表示，俄烏戰爭擾亂了全球商業活動，推高了油價、威脅糧食供應，並增加新冠肺炎與其變種的不確定性，通貨膨脹將持續。

美聯社報導，IMF今天發布世界經濟展望（World Economic Outlook）報告預測全球2022年與2023年全球經濟成長率皆為3.6%，較去年的 6.1% 和1月份預計的 2022 年增長 4.4% 大幅下降。它還表示，預計明年世界經濟將再次增長 3.6%，略低於 1 月份預測的3.8%。

IMF首席經濟學家古林查斯(Pierre-Olivier Gourinchas)表示:「在短短幾週內，世界經歷了一場重大的變革性衝擊。就在從大流行引發的全球經濟崩潰中實現持久復甦的希望之際，這場戰爭創造了一個非常現實的前景，即近期的大部分收益將被抹去。」

IMF預計，受西方制裁打擊的俄羅斯經濟今年將萎縮 8.5%，烏克蘭將萎縮 35%。美國受聯準會（Fed）緊縮信用影響，經濟增長僅剩3.7%，而歐元國家跌幅最慘，因其嚴重依賴俄羅斯能源，經濟增長將為2.8%，遠低於去年的5.3%。

中國大陸今年的經濟增長速度將從 2021 年的 8.1% 放緩至 4.4%。北京要將新冠疫情清零的政策意味著對上海和深圳等地區實施嚴厲的封鎖。印度也遭調降0.8個百分點至8.2%，但成長率仍居全球主要經濟體之冠。

台灣今年預估將成長3.2%，略低於去年10月報告預測的3.3%，明年預料將成長2.9%。今年先進國家平均通膨率達5.7%，是自1984年以來最高漲幅，美國通貨膨脹率也達到40年來新高；而通膨預期失控的風險升高，將促使各國央行強力緊縮貨幣政策。

IMF還指出，這場戰爭引發了二戰以來歐洲最大的難民危機，並削減了俄羅斯和烏克蘭生產的化肥與穀物供應使價格推高，威脅到非洲與中東的糧食安全。