近日本土新冠肺炎確診人數每日數以千計，讓家有兒童的家長憂心忡忡，就怕未注射疫苗的孩子擋不住病毒的威力。除了加強消毒防護外，打造孩子自體免疫力正是關鍵。營養師程涵宇提出每日提升幼兒免疫力的飲食對策，實際建議家長注意孩子的營養是否正確與足夠。

●完整充足營養 助幼童強化自體免疫 力抗病毒

程涵宇營養師強調，「給孩子新鮮和未加工的食物」是最重要的概念。至於每天實際給食法，她也提出具體建議：

1.新鮮蔬菜：

．2 到 3 歲的幼兒每天需要大約 1 杯蔬菜。

．4 到 8 歲的兒童每天需要 1.5 杯蔬菜。

2.新鮮水果：

．2 至 3 歲的幼兒每天需要大約 1 杯水果。

．4 到 13 歲的兒童每天需要 1.5 杯水果。

3.全穀雜糧類：

例如玉米、小米、燕麥、小麥、糙米或馬鈴薯、地瓜等，當一餐主食或點心都很好。

4.豆魚蛋肉類：

．以白肉像是雞肉、鴨肉等和魚為優先選項。

．每週至少吃兩次魚，其中一次應該是高油脂的魚類，例如鮭魚、沙丁魚、鯖魚。

5.牛奶： 每天2杯共480ml

．2 歲以下的幼兒喝全脂牛奶或無糖優格/無糖優酪乳；

．2歲後可以給喝低脂牛奶（飲食正常前提下）；

．5歲以下不給脫脂牛奶。

6.堅果：

.5歲以前最好打碎，像是加入蔬果汁一起打最安全。

.建議孩子5歲後、已有正常咀嚼力後再給整粒堅果。

●加工食品促發炎 盡量避開為宜

在防疫高峰期間，讓孩子維持正常作息、攝取足夠飲水量、適當運動並且充足睡眠，吃進去的營養也才能發揮最大效果。營養師更提醒，零食等加工食品與油炸物，都會誘發體內發炎，降低免疫力，能不吃就不吃。此外，家長要保持心情輕鬆，不要過度緊張，但兒童如有精神不佳、嘔吐不止、氣喘不休、疼痛難耐等症狀，務必趕快就醫，盡速確認病因，把握診治黃金時間。