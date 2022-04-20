面對俄烏戰爭、通膨高揚的惡劣經濟情境，中華經濟研究院20日表示，預估2022年臺灣經濟成長率為3.96％，較前次（2021年12月）預估上修0.29個百分點，可望連續3年GDP年增率都達到3％，同時，國內需求貢獻3.08個百分點，其中民間消費貢獻2.23個百分點，有別於前兩年的負或零貢獻！

中經院同時上調今年CPI年增率，預估值約為2.56％，較2021年之估測的1.97％，差距0.59個百分點。中經院指出，2022年全球及主要國家的CPI走勢逐月攀升，年增率預測值也自年初來逐月上修。由於國內的輸入物價指數攀增，輸入性通膨儼然成型，並直接影響WPI年增率，2022年WPI年增率預估值約為10.12％，達到兩位數成長。

中華經濟研究院長張傳章表示，今年的經濟成長模式呈現「內外皆溫」情形，此次上修GDP年增，主要受惠於出口表現和民間投資兩大項目。中經院指出，預估固定資本形成及民間投資，2022年年增率分別為4.37％及3.76％。

張傳章指出，由於全球經濟成長走勢在美中兩大經濟體走勢趨緩，歐洲地區爆發烏俄戰爭，以及通膨預期節節走升等情景下，是否影響廠商投資意願，仍待觀察，如果戰爭及早結束，可望進入風調雨順，下半年經濟表現可望超過上半年。

至於出口部份，中經院預估，商品貿易的成長表現，IHS Markit4月預估2022年全球商品出口年增率為9.46％，較2021年的年增率（25.72％）成長減緩。我國2 月出口主要產品的單月年增率以電子產品31.6％最高，多來自中國與美國的接單；資訊通信則因供應鏈缺料狀況改善，單月年成長29.7％。預估2022年海關商品出口年增率約為17.25％，較2021年之29.34％，下降12.09個百分點。至於海關進口部分，預估成長表現亦將由2021年之33.32％減緩至17.42％。