華視新聞發生嚴重出包，快訊發布「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」等錯假消息。國民黨立委林奕華認為，這已經達到NCC應該要撤掉華視52台執照的程度了，NCC應該針對此事嚴懲。

由於華視此次發布錯誤訊息都與新北市有關，國民黨立委洪孟楷說，一下子說八里的台北港被轟炸，一下子說泰山大地震，「我的選區跟華視有什麼恩怨嗎？需要這樣針對嗎？」林奕華也質疑，特別講新北，是不是對新北市長侯友宜特別有意見？

稍早華視說明是跟新北市消防局的防災演練，在試做的過程中，不慎誤on到畫面上。洪孟楷批評華視出了錯還要拉墊背，不知用意做何居心，是新北消防局要你這樣做的？

國民黨立委鄭正鈐表示，這不是一句疏失就能解釋的，華視也不要想把責任甩鍋給基層，會不小心送出去就代表華視都預作好內容了，是不是要當執政黨的喉舌？配合執政黨刻意發假訊息？民眾平常在臉書跟line轉傳訊息都會被《社會秩序維護法》給辦了，華視身為公廣集團，NCC應該要嚴懲，華視高層應該下台。

國民黨團總召曾銘宗也怒斥，從未看過這麼誇張的錯誤，製造戰爭恐慌，「萬一明天就是選舉呢？」是不是華視預錄好，打算年底選戰播放？國民黨團要求NCC嚴厲查辦華視，看看要不要給華視撤照，而華視作為公廣集團，文化部長李永得也要公開道歉，華視董事長、總經理都應該下台。

教育文化委員會召委林奕華也指出，下周就會找相關單位針對這次華視散播錯假訊息來做專案報告。現任代理總經理陳雅琳拿僑委會千萬預算自己當起主播出國採訪大使還敢說是獨家，華視新聞製播都出問題了，顯示內部控管根本有問題，總經理不好好整頓管理，自己拿去出國訪問現在還在隔離。

洪孟楷也說，《災害防救法》就有規定，散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。都有相關法源可以處罰華視。