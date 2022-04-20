威力彩連18期槓龜，明（21日）頭獎金額上看8.8億，對此，清水孟國際塔羅小孟老師點名，星座雙子、水瓶、雙魚、金牛以及生肖兔、虎、蛇、龍的人偏財運爆發，如果天生有福報，最有望將大獎抱回家。

Top4：雙子座

穀神星仍舊駐守雙子座的本命宮位，顯示雙子座財水充沛，財富能量暢旺，建議下注前可以吃穀物食物，如：玉米、白米飯、燕麥等。再到投注下注，說不定會有好事發生。

Top3：水瓶座

土星加速進入水瓶座的本命宮，顯示水瓶座在偏財運方面能一飛沖天，建議下注前可以吃根莖食物，如芋頭、馬鈴薯、地瓜、山藥等。吃完之後就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top2：雙魚座

火星籠罩雙魚座的財帛投資宮位，顯示雙魚座財運被受加持在選號以及挑選號碼時更加有靈感，火星籠罩財帛宮也象徵紅色，建議多穿紅色衣服或配帶紅色飾品，能引進財運來引進自身財氣。

Top1：金牛座

水星、太陽、天王星加速進入金牛座的元辰本命宮，三星匯聚互相照耀金牛的財寶庫，小孟老師建議你們下注前用紅包袋畫上三個星星，然後在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量能吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

今日好運生肖：兔、虎、蛇、龍

開運財神方位：東北，建議尋找住家或辦公室東北方的投注站來下注。

好運時辰：早上07：00至下午01：00、傍晚05：00至晚上07：00