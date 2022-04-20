疫情衝擊，台北市停課師生持續攀升！台北市副市長蔡炳坤20日表示，今天台北市有99所學校停課，當中有45所是小學，總共4.6萬師生停課，等於大概8分之1的學生停課，數量相當多。

蔡炳坤前往信義區關懷中心視察時表示，今天台北市有99所學校停課，當中有45所是小學，所以小學的確比較辛苦，總共4.6萬師生停課，而北市中小學加幼兒園總共有36萬學生，等於今天有大概8分之1的學生停課，數量已經相當多，每天不斷的增加，現在已經破4萬。

蔡炳坤說，停課就按照標準執行，但是也希望學校做演練，並透過家長會跟校內溝通；不管是停課或是演練，把握一個原則「停課不停學」，這樣就解決了。

蔡炳坤指出，他與教育局長討論，這一波對學校的衝擊相當大，也要鼓勵學校，讓大家安心，一定可以一起面對，關於停課、復課、線上教學等，今天將與國小校長、明天與中學校長，透過視訊會議再做一次討論，再弄的更完整一點。