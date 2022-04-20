啦啦隊女神壯壯，不僅擁有甜美外貌，身材也相當火辣，個性率直活潑，給人親民熱情的印象，是不少人心目中的女神，從《國光幫幫忙》出道後，把工作重心轉往至啦啦隊發展，目前是樂天桃猿Rakuten Girls團長，近來趁著夏天準備開始之際，走到海邊脫去外衣，手捧著一大顆椰子，露出小麥色肌膚，惹來網路上一陣驚呼。

壯壯本名為沈立心，本就熱愛運動的她，畢業自輔仁體育系碩士班，每當她在球場上大聲吶喊加油，就是球場最美麗的風景，近來她在IG透露綠色是一直都很喜歡的顏色，自比「綠色小精靈」的她，表示這種羅勒綠的飽和度較低，還帶著點灰色調，搭配泳衣不僅有畫龍點睛的效果，更散發出健康清新的感覺，讓人覺得很舒服。

壯壯化身綠色小精靈，在海邊嶄露笑顏。(圖/壯壯 IG)

壯壯曬美照搭配碧海藍天的場景，讓網友直呼美翻了。(圖/壯壯 IG)

這套壯壯IG「海邊解放照」，總共有6張，置身海邊解放出超清涼的胴體，喊出夏天就是要這樣的口號，4月夏日尚未開始，就有股強烈的夏日氣息襲捲而來，只見她身穿蕾絲白色胸衣，戴了兩條海洋味的項鍊，褲子則穿上羅勒綠色的寬鬆長褲，披著一頭長髮坐在海邊，露出超甜美的笑容，看上去輕鬆愜意，配上身後潮起潮落的海水，夏日裡最美佳人非她莫屬。

壯壯曬出在海邊清涼裝扮的美照。(圖/壯壯 IG)

網友看到這些好風景，都被她的美貌暈了頭，在留言區寫下：「好美喔，這個系列我好喜歡」、「這個膚色」、「妳不需要PS，保持妳的自然美就好！」、「美女好陽光」、「碧海藍天的背景超有夏天的FU」、「拍得真棒，覺得戀愛了，也因為是妳」、「怎麼有種維納斯的感覺！」吸引破萬人點讚表示心動，引發話題。