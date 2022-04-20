華視誤播「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，引起爭議。國民黨立委鄭麗文質疑，難道這些假消息內容都是蔡政府先錄製好，打算選舉前要播的？又想大賣芒果乾？結果不小心先播出來？這樣刻意製造假新聞、製造恐慌的電視台，難道不用嚴辦嗎？

鄭麗文說，媒體在報導播出時就應該事先確認好內容，更何況今天並不是出包一則，而是短短幾小時內好幾則，甚至引起民眾恐慌，這樣唯恐天下不亂，居心何在。

鄭麗文痛批，蔡政府治理下的台灣不只電網脆弱，連新聞台的把關也像是一盤散沙，這種低級錯誤，華視電視台又想給哪個基層、工讀生、還是駭客來扛？難道是黨營電視台，背後有靠山，就不用罰錢？也不用道歉啟事嗎？

鄭麗文質疑，華視新聞的爭議不斷，從中天關台後，由財務長期虧損、編制人力遠遠不足的華視遞補，到前總經理莊豐嘉在立法院協商總預算案出言恐嚇，要求國民黨團撤案、以及華視是否含有特定色彩才能一路暢行無阻的上架52台熱門頻道，這些疑慮一直都沒有隨著時間消失，問題隨著時間還不斷浮出檯面。

鄭麗文批評，蔡政府官員的表現不只是無能，比無能更可恥的，是不斷的出包、發生任何事故，蔡政府官員從來不肯直接承認錯誤，也從來不會下台負責。假消息NCC要不要罰錢？華視總經理要不要下台？華視要不要撤照關台？難道綠色就是原諒的顏色嗎？