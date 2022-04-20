星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析12星座說謊時機，每個星座會想要撒謊的狀況都不太一樣，例如雙子座、天蠍座、摩羯座會為了自己的利益說謊，巨蟹座、天秤座會為了維持關係而說謊。

▍白羊座

白羊座如果犯錯怕被懲罰，就可能會說謊，尤其是面對掌握權力的長官、父母、另一半等，先逃避責任再說。

▍金牛座

金牛座很愛面子，有時怕被看輕，會說謊來打腫臉充胖子，但同時又感到很心虛，擔心被拆穿。

▍雙子座

雙子座時常在說謊，只要能對自己有利，就能神色自如的胡說八道，不過有時他們說法前後不一時，只是因為想法改變了，不見得是刻意欺騙。

▍巨蟹座

巨蟹座會為了維持關係，或是捨不得傷害人而選擇說謊，他們寧願說假話，也不願意從此失去眼前的朋友。

▍獅子座

獅子座可能會為了被崇拜而誇大自己的優點，或是想要吸引眾人的注意，而說出誇大不實的情境。

▍處女座

處女座很重視細節，不允許出錯，有時會為了不顯示破綻而說謊，只要能讓任務圓滿完成就值得。

▍天秤座

天秤座常常為了避免爭執、圓滿處理問題而說謊，他們覺得安撫好人心比面對事實還重要。

▍天蠍座

天蠍座會為了達成目的不擇手段，所以如果有利可圖，他們就會毫不猶豫選擇說謊。

▍射手座

射手座會為了隱藏實力而說謊，他們認為不出鋒頭就不會被對手注意，才能神不知鬼不覺出手，更容易成功，不過他們實在不太會說謊，很容易被拆穿。

▍摩羯座

摩羯座會為了滿足自己的私心撒點小謊，有些要求明明不過分，卻不被周遭認可，他們就會說謊來達成目的，而且他們絕對不會露出馬腳，非常高明。

▍水瓶座

水瓶座會因為怕麻煩而說謊，例如不想赴約的時候，就騙朋友在加班，合情合理又不用解釋那麼多。

▍雙魚座

雙魚座有時會因為逃避現實而說謊，也會因為有想要保護的東西而說謊，有時說出口的話，他們自己也難分真假。