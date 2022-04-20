投審會統計，2022年1至3月核准僑外投資件數為562件，較上年同期減少15.36％；在核准金額部分，投增金額計27.47億美元，較上年同期增加125.61％，主要因2022年1至3月核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以新臺幣105.63億元對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場、日商株式會社日立製作所（HITACHI, LTD.）以新臺幣246.73億元取得永大機電工業股份有限公司3億7,900萬2,832股等大型投資案所致。

2022年1至3月核准新設公司件數為327件，新設公司投資金額2.33億美元；另2022年1至3月核准新南向國家來臺投資件數為118件，較上年同期減少8.53％，投增資金額計2.54億美元，較上年同期增加56.58％，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。

陸資來臺投資方面，2022年1至3月核准陸資來臺投資件數為13件，較上年同期增加116.67％；投（增）資金額計652.3萬美元，較上年同期減少54.59％，主要係因2021年1至3月核准陸資投資人香港商永道無線射頻標籤（香港）有限公司以新臺幣2億7,450萬元增加台灣分公司營業所用之資金等大型投資案，比較基期偏高所致。自2009年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1,523件，核准投（增）資金額計25.34億美元。